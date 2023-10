Marc Brys frustré par le Standard: "En deuxième période, nous étions les patrons sur le terrain"

Défaite douloureuse pour OHL, samedi soir. Les Louvanistes pensaient décrocher au moins un point contre le Standard, mais ils ont été refroidis en toute fin de match par Kamal Sowah.

Marc Brys était très déçu, samedi soir, après la défaite concédée en fin de match par son équipe contre le Standard. Le coach d'OHL reconnaît pourtant volontiers que son équipe n'a pas été à la hauteur durant le premier acte. "On aurait dû faire beaucoup mieux en première période", souffle-t-il.

Mais l'Anversois est, en revanche, entièrement satisfait par la réaction de ses troupes après le repos. "Notre visage a complètement changé en deuxième période. On a joué beaucoup plus haut et on leur a mis la pression. Je pense que nous étions les patrons sur le terrain."

"Très douloureux"

OHL a d'ailleurs été récompensé, par l'égalisation d'Hamza Mendyl, mais les Louvanistes ont bu la tasse en toute fin de match, quand Kamal Sowah a offert la victoire au Standard. "Après notre égalisation méritée, c'est très douloureux d'encaisser ce but et de concéder cette défaite", regrette Marc Brys.

Une défaite qui renvoie les Louvanistes dans la zone rouge: dépassé par le Standard, OHL pointe à la 13e place avec neuf unités.