Seule une équipe fait mieux que... le Standard sur les cinq derniers matchs

Après un début de saison très difficile, le Standard sort enfin la tête de l'eau et vient de réaliser un intéressant 9/15. Insuffisant cependant pour sortir des dernières places, puisque les Rouches pointent juste au-dessus de la zone rouge.

Malgré un calendrier abordable sur papier, le club principautaire n'est pas en bonne position et va devoir sortir de fameuses performances pendant deux mois de calendrier infernal pour accrocher le train de tête.

Mais Carl Hoefkens, renforcé par une fin de mercato intéressante et qui commence à porter ses fruits, arrive avec une certaine confiance avant de défier le Club de Bruges, le Sporting d'Anderlecht et La Gantoise pour conclure son mois d'octobre, avant un mois de novembre tout aussi difficile.

Malgré des partages évitables contre le RWDM, Westerlo et Courtrai, le Standard est la... troisième meilleure équipe des cinq derniers matchs. Seule l'Union (10/15) fait mieux, tandis que les Rouches comptent le même bilan qu'Anderlecht et La Gantoise et sont intercalés entre les deux clubs à la différence de buts (+3 pour Anderlecht mais neuf buts marqués, +3 pour le Standard mais sept buts marqués, +2 pour La Gantoise).

La tendance se confirme : le Standard ne joue pas spécialement bien mais s'est grandement rapproché des Play-Offs 1. Les Liégeois ne sont plus qu'à quatre points de Genk, sixième, et ont repris deux unités aux Limbourgeois sur les cinq derniers matchs. Bruges vient de perdre trois points sur les Rouches avant de se rendre à Sclessin, Charleroi n'a pris que quatre points sur les cinq derniers matchs.