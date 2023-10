Un bulletin Mauve positif : les cotes des Anderlechtois après leur nouvelle victoire

Anderlecht a-t-il été génial ? Certainement pas. Mais les contre-performances deviennent rares dans le chef du RSCA.

Kasper Schmeichel (6,5)

Il a sorti quelques ballons durant le temps fort malinois, à 1-0. Important. Peut-être un peu fébrile sur le coup-franc de Pflücke en première période, mais globalement, le Danois réussit ses premières rencontres.

Ludwig Augustinsson (6,5)

Si en première période, les actions "dangereuses" (à peine) de Malines venaient de son côté, il délivre le 2-0 à Dolberg sur une belle combiaison avec Hazard. Probablement installé au back gauche...

Jan Vertonghen (7)

Une petite erreur de relance ; pour le reste, le même "capitaine courage" que d'habitude, y compris sous la désormais tristement banale pression adverse de fin de match.

Zeno Debast (5)

Il se fait prendre dans le dos sur le but malinois. Un match globalement discret, mais le danger venait de son côté quand les Sang & Or rentraient dans l'axe.

Killian Sardella (6)

On ne peut pas le blâmer sur le but, qui est purement malchanceux, même s'il aurait aussi pu être plus près de son homme. Quelques remontées de terrain intéressantes.

Mats Rits (6,5)

Paradoxalement plus libéré une fois qu'il a deux joueurs plus offensifs à ses côtés. Quelques récupérations bien senties. Pas encore au niveau de ses grandes heures brugeoises, ceci dit...

Théo Leoni (8)

Les semaines passent et se ressemblent : Théo Leoni est inlassablement le meilleur Mauve sur la pelouse. On va finir par y croire, à sa sélection chez les Diables...

Mario Stroeykens (7)

Le flair pour le but, il l'a, mais la participation au jeu reste bien trop faible pour un n°10 du Sporting d'Anderlecht. Il aurait cependant encore pu compter un but de plus, et c'est ce que Riemer attendait de lui.

Thorgan Hazard (6,5)

Il monte clairement en puissance : quelques déviations léchées, quelques combinaisons avec les autres offensifs et avec Augustinsson. On sent que l'adversaire le craint, mais il devra aussi à un moment prouver qu'il mérite ce respect.

Kasper Dolberg (6)

Un but qui sauve une prestation fantômatique... mais c'est aussi ce qu'on attend de lui. Difficile de s'enthousiasmer pour le grand Danois, lui-même visiblement peu enthousiaste après son but.

Anders Dreyer (7)

Paradoxalement, pas de but, mais l'un de ses meilleurs matchs en Mauve. Très actif, quelques frappes et actions inspirées : il est le joueur le plus dangereux d'Anderlecht quand Amuzu, auteur d'un chef d'oeuvre, n'est pas sur le terrain.