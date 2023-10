Le plan de jeu de Carl Hoefkens commence à porter ses fruits : de gros changements permettent au Standard de rêver à nouveau

Inexistants offensivement en début de saison, les Rouches corrigent le tir de semaine en semaine. Le plan de jeu est simple mais efficace, les résultats sont au rendez-vous. Le Standard arrive, déjà, à un tournant de sa saison.

Après la victoire 2-1 contre le Club de Bruges, on peut assurément écrire qu'un sentiment positif est de retour dans les travées de Sclessin. Les Rouches ne sont pas encore là où ils veulent, mais l'amélioration depuis ces dernières semaines est flagrante et l'on se dit à Liège qu'il y a peut-être moyen, finalement, d'accrocher quelque chose de sympa cette saison.

Évidemment, le noyau a bien changé depuis la première journée de championnat et la défaite à Saint-Trond. Titulaires face aux Blauw & Zwart, Ngoy, Sowah, Kanga, Alzate, Hayden et Djenepo n'étaient pas encore de la partie. Une sacrée différence quand on voit, ce week-end, l'apport de ces joueurs.

Davantage de qualité individuelle, mais aussi des joueurs qui changent de dimension. Ngoy premièrement, dont Carl Hoefkens est un fan absolu et que l'on reverra encore à de nombreuses reprises. Mais Isaac Price aussi, qui avait immédiatement montré son talent et qui commence, désormais, à afficher de sérieux progrès.

© photonews

Toujours solide défensivement, bien mieux devant

La défense centrale est le point d'encouragement majeur du Standard depuis le début de l'année. Le trio fonctionne bien : l'expérience de Bokadi, le talent et la justesse de Vanheusden, la fougue de Ngoy forment une association efficace.

Mais c'est offensivement que le Standard a fait de gros efforts. Si le plan de jeu reste très simple, il devient de plus en plus efficace et les chiffres l'attestent : le Standard avait inscrit un petit but lors de ses quatre premiers matchs, il vient de faire trembler les filets à neuf reprises en six matchs.

Jusqu'à la mi-décembre, les Rouches seront confrontés à un calendrier de titan, contre toutes les meilleures formations du pays. Si le Standard s'en sort et reste au contact, on pourra raisonnablement penser que les troupes de Carl Hoefkens ont leur place dans ces Play-Offs 1. Gare à ne pas s'effondrer et retourner dans ses travers, les Play-Offs 3 ne sont toujours pas bien loin.

La tâche du Standard va devenir très ardue. Mais en gardant cette stabilité défensive et en continuant à exploiter ce système de jeu basé sur des longs ballons vers Wilfried Kanga et des déviations pour les joueurs qui s'infiltrent, les Rouches peuvent poser beaucoup de problèmes à beaucoup d'équipes. Et finalement, ce n'est pas parce qu'un plan de jeu est sophistiqué qu'il est efficace. Demandez à Ronny Deila du côté de la Venise du Nord...