Officiel : un forfait dans les buts des Diables Rouges

Le compte officiel des Diables Rouges a communiqué ce jeudi après-midi que Koen Casteels est forfait pour les rencontres en Autriche (vendredi) et contre la Suède (lundi).

Le gardien de 31 ans souffre d'une "inflammation abdominale".

Pour le remplacer, Domenico Tedesco devrait opter pour Matz Sels (3 sélections), qui a récemment défendu les buts des Diables lors de la victoire contre l'Estonie (0-3) en juin dernier.

Thomas Kaminski et Arnaud Bodart - qui a repris l'entraînement ce jeudi - sont derrière le joueur de Strasbourg dans la hiérarchie des gardiens.

UPDATE: Koen Casteels is out for the games against Austria and Sweden due to an abdominal inflammation. Speedy recovery, Koen. pic.twitter.com/mAmS2WKIfj