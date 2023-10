Le Club de Bruges bientôt expulsé de son propre stade ? "C'est maintenant ou jamais !"

Il est désormais de notoriété publique que le Stade Jan Breydel du Club de Bruges ne convient plus aux nécessités actuelles. Les infrastructures sont vieillissantes, ne sont plus appropriées à un club de haut niveau...

Cela fait 17 ans que le Club de Bruges tente de construire un nouveau stade, mais le temps presse désormais. Si l'accord pour un nouveau permis environnemental ne tombe pas bienôt, le Club risque d'être chassé de son propre stade.

Le Club de Bruges va introduire une demande de nouveau permis environnemental. Ce dernier a été annulé la dernière fois par le Conseil pour les litiges relatifs aux permis parce qu'une minorité de résidents locaux avait déposé une plainte à son encontre.

Le club a résolu tous les problèmes de mobilité et de stationnement, et devrait donc obtenir un nouveau permis environnemental. Mais que se passera-t-il si une plainte est déposée contre ce permis, et est de nouveau acceptée ?

"C'est maintenant ou jamais", a déclaré l'échevin Franky Demon au Nieuwsblad. "Il n'y a tout simplement plus d'autres terrains à bâtir à Bruges. Je ne sais pas où. Le site de l'Olympia est parfait : après tout, c'est déjà une zone de loisirs."

Le bourgmestre Dirk De fauw en est également conscient : "Si les choses ne se passent pas comme prévu, le départ du Club de Bruges est imminent. Le Club et le Cercle devront se trouver un autre stade. Si ce n'est pas à Bruges, ce sera ailleurs. Ce serait vraiment dommage : le Club a sa place à Bruges."

Du côté de la direction et des supporters, on doit désormais croiser les doigts...