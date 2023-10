Zinho Vanheusden préface le Clasico : "Toujours plus spécial quand les deux équipes sont en forme"

Le capitaine du Standard aura la tâche facile, peu avant de monter sur la pelouse de Sclessin. Contre Anderlecht, il n'aura pas besoin de motiver ses troupes pour conquérir un troisième succès de rang.

Ce vendredi, le capitaine du Standard était présent en conférence de presse pour évoquer le Clasico de dimanche contre le Sporting d’Anderlecht. « C’est un match comme un autre, mais ça ne l’est pas en même temps. Le Clasico, ça se sent. Et ça ne va jamais changer. Dans ces matchs, il n’y a pas besoin de motiver. Tout le monde le sera, on connait l’importance du match. »

Si cette rencontre a souvent été déséquilibrée - dans un sens ou un autre - dans son histoire récente, elle se présente cette fois comme difficile à prédire. « Anderlecht est une bonne équipe, ils font un bon début. C’est toujours plus spécial quand les deux équipes sont en forme. »

Revenu au Standard cet été, celui qui reporte déjà le brassard de capitaine a su prendre ses responsabilités. « C’était un moment compliqué. On fait 1/12, Aron Donnum part la veille du match. Dans les difficultés, il faut prendre ses responsabilités et le coach est venu me parler. Je sais les prendre même quand c’est très difficile. »

Des prestations qui lui ont d’ailleurs permis d’être appelé pour la première fois par Domenico Tedesco, même s’il n’a pas pu monter en cours de match. « Personnellement, j’étais surpris car je ne pensais pas que cette sélection arriverait si vite. Mais là-bas, avec des joueurs comme ça, on apprend beaucoup. C’est un autre tempo, un autre niveau et j’espère le ramener ici pour le match de dimanche » a conclu Zinho Vanheusden.