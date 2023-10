📷 Pas de but pour Lois Openda, mais une séquence insolite

Ce mercredi, Lois Openda a joué son 13e match depuis son arrivée au RB Leipzig. Déjà auteur de 7 buts et de 2 assists, le Diable Rouge s'est cette fois-ci montré muet devant les cages serbes.

Ce qui ne l'a pas empêché de se faire remarquer dans une autre exercice...particulier. Openda a en effet joué à pierre-papier-ciseau avec un coéquipier pour pouvoir tirer un coup-franc.

Une image sympathique, qui prouve qu'Openda se sent comme un poisson dans l'eau à Leipzig.

