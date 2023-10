17/33 en Pro League : pouvait-on attendre mieux de l'Antwerp en Ligue des Champions ?

Pour la troisième fois consécutive, l'Antwerp a dû avaler une déception en Ligue des Champions. Un processus d'apprentissage qui était peut-être aussi prévu. En interne, Marc Overmars avait déjà affirmé que le club et l'équipe n'étaient pas encore prêts pour ces matchs.

L'Antwerp n'est pas une équipe qui domine une rencontre. Même en championnat, il est rare de voir le Great Old contrôler un match pendant 90 minutes. Qu'est-ce que ça donne en Ligue des Champions ? Vous vous exposez à des pertes de balle et des contre-attaques, comme c'est le cas depuis trois journées européennes désormais.

Durant le premier quart d'heure de la seconde période contre Porto, l'Antwerp a retrouvé la réalité. Si vous ne pouvez pas garder le cuir éloigné de votre rectangle contre des adversaires pareils, vous ne pouvez que très difficilement remporter la rencontre. Il y aura toujours une erreur (pour Vermeeren, cette fois) ou un ballon qui tombera au bon endroit. Et les attaquants du niveau de la Ligue des Champions ne manquent pas ces occasions.

On ne peut pas reprocher quoique ce soit à Vincent Janssen, qui n'a pas encore marqué dans la compétition. L'attaquant se bat mais est mal servi, voire isolé. Pour l'épauler, des joueurs comme Balikwisha et Muja pèsent encore trop léger à ce niveau.

Le manque de connexion avec le milieu de terrain est aussi criant. Ekkelenkamp redescend très bas, Janssen récupère donc parfois le ballon à 40 ou 50 mètres du but adverse. De plus, le médian crée peu et joue beaucoup vers l'arrière, ce qui peut accentuer la pression adverse dans de tels matchs.

Le championnat nous mettait sur la route...

Mais peut-on espérer d'une équipe qui a gagné quatre fois en onze matchs de championnat de faire des résultats en Ligue des Champions ? Bruges, qui a réalisé le 9/9 en Europe la saison dernière, faisait 23/30 en championnat. L'Antwerp, 17/33.

C'est une triste constatation, mais certainement pas une honte. L'Antwerp s'est développé très rapidement et montre désormais également les difficultés de croissance qui y sont associées. Overmars avait raison lorsqu'il disait que le club n'était pas tout à fait prêt à concourir au plus haut niveau européen.

Dans un stade qui n'est pas encore terminé et avec des joueurs qui ne sont pas encore prêts sur le terrain, voilà le résultat. Mais donnez quelques années supplémentaires au Great Old et on pourrait en reparler d'une autre façon...