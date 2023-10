Marlon Fossey revient sur son début de saison difficile : "Gilles (Dewaele) méritait d'être titulaire"

Après un début de saison plus difficile, Marlon Fossey est de retour en forme. Contre Anderlecht, le latéral droit du Standard est impliqué dans les trois buts liégeois.

Comme toute l'équipe du Standard, Marlon Fossey a vécu un début de saison compliqué. Indiscutable la saison dernière, le latéral droit américain a fait un tour sur le banc, au profit de Gilles Dewaele. Désormais, il est (presque) de retour à son meilleur niveau, et l'a prouvé contre Bruges et Anderlecht.

"Mon niveau de la saison dernière était bon. Pour cette nouvelle année, je voulais faire des choses incroyables à tous les matchs et je pense que je me suis mis trop de pression. Je dois juste apprécier le jeu, l'instant présent. C'est de cette manière que je suis le meilleur" a déclaré Fossey en conférence de presse, ce vendredi.

Avec quelques mots de français, langue qu'il maîtrise d'ailleurs de mieux en mieux, pour peaufiner le tout, il est revenu sur sa manière de digérer son passage sur le banc avant de réintégrer le onze de base.

© photonews

"C’est toujours difficile, je veux jouer tous les matchs. Mais je suis un homme honnête, je ne jouais plus très bien et Gilles faisait des bons matchs. Il méritait d'être dans l'équipe. Cela m’a motivé à m’entraîner davantage et à supporter mes coéquipiers pour faire mon retour dans le onze, et maintenant c’est le cas et j’en suis heureux."

"Je suis à mon meilleur niveau quand j’apprécie le jeu, sans penser de trop. En début de saison, je me mettais trop de pression. Je suis encore loin de mon mieux, mais mon niveau a augmenté contre Bruges et Anderlecht."

Ce dimanche, c'est sur la pelouse de La Gantoise que le Standard devra se battre pour poursuivre sa série. "Si on veut avoir des ambitions, on doit être plus réguliers que la saison dernière. La Gantoise, ce sera un match très difficile. Un point, ce ne serait pas un mauvais résultat, même si on y va évidemment pour gagner. On doit être consistant pour faire quelque chose" a conclu Marlon Fossey.