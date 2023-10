Une ancienne gloire d'Anderlecht a failli revenir au club mais ne voulait pas "prendre la place d'un ami"

Nicolas Frutos va retrouver Anderlecht à l'occasion du match de Coupe de la RAAL. Pourtant, l'Argentin aurait pu retrouver de l'embauche chez les Mauves il y a un an.

C’était il y a un peu plus d’un an : dans la foulée du licenciement de Felice Mazzu, Robin Veldman était bombardé entraîneur intérimaire de l’équipe première et voyait son rôle d’entraîneur des espoirs être repris par Guillaume Gillet.

A l’époque, la direction avait également sondé Nicolas Frutos, comme ce dernier la confirmé à la Dernière Heure. Mais les discussions avaient également commencé avec Guillaume Gillet et la Garza ne se voyait lui “chiper” le poste : “"Il y a eu quelques contacts, mais cela n’a pas été officiel. Je ne voulais pas prendre la place d’un ami”.

A la place, Frutos est aujourd’hui directeur technique à la RAAL, tandis que Gillet est actuellement sans club, malgré les rumeurs insistantes l’envoyant chez son Kevin Mirallas, à Alost.