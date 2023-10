Quand l'entraîneur d'Eupen donne raison à Felice Mazzù : Charleroi méritait-il mieux au Kehrweg ?

Charleroi aurait pu prendre l'avantage et changer totalement le cours du match, samedi à Eupen. Mais les Pandas ont joué de manière intelligente et sont repartis avec les trois points. L'entraîneur de l'Alliance Florian Kohfeldt reconnaît que la rencontre s'est jouée sur des détails.

Ce samedi soir, l'AS Eupen a mis fin à sa série de six défaites consécutives en s'imposant contre le Sporting Charleroi (2-0). Après la rencontre, Felice Mazzù estimait que ses joueurs ont été mal payés, notamment en première période.

"Nous avons eu le contrôle dans les 40 premières minutes du match et nous avons également réussi à marquer. Ensuite, nous faisons une erreur et Eupen en profite" déclarait l'entraîneur de Charleroi après la rencontre, regrettant l'attitude défensive de ses joueurs sur les deux buts adverses, mais aussi le fait que les Zèbres méritaient mieux dans cette rencontre.

Un avis soutenu par Florian Kohfeldt, son homologue eupenois. "Un match se joue sur des détails, des petits moments. Il est vrai, je pensais que le but de Charleroi était valable. En seconde période, on parvient à enfoncer le clou avec le but de Möhwald. Je suis très content pour lui, qui revient de blessure."

Tout le monde s'accorde : Charleroi a eu les occasions pour mener au score, aurait pu faire bien plus mal à cette équipe d'Eupen. Mais les Pandas ont joué intelligemment, ont marqué au bon moment et sont finalement repartis avec les trois points. Les Zèbres méritaient peut-être mieux, mais Eupen n'a certainement pas volé cette victoire.