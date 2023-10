Anderlecht est bel et bien de retour, dans la tête des adversaires aussi : "Ce n'est pas ici qu'on devait venir chercher des points"

La saison passée, les "petits" clubs venaient parfois au Lotto Park avec la sensation qu'il y avait quelque chose à prendre. C'est moins le cas désormais.

Flashback : saison 2022-2023, 4 septembre. En fin de rencontre, Fabio Silva arrache l'égalisation à la 85e minute et les joueurs d'OHL étaient fort déçus en zone mixte. "Il y avait la place pour mieux, nous savions que nous pouvions poser problème à Anderlecht", entendait-on alors.

Un peu plus d'un an plus tard, les choses ont bien changé. Anderlecht traite les "petits" comme il se doit. "Ecoutez, le score de 5-1 est peut-être un peu sévère, mais il n'y a rien à redire à la victoire d'Anderlecht", reconnaissait Eddy Vanhemel, le coach intérimaire d'OHL.

"Nous ne sommes pas les premiers et ne serons certainement pas les derniers à perdre à Anderlecht cette saison. Ce n'est pas ici que nous devions venir chercher des points", continuait Vanhemel. Un discours qui fera plaisir à Brian Riemer et aux supporters du RSCA : enfin, le Sporting inspire de nouveau la peur chez lui.

Car OHL avait pourtant relevé la tête récemment, en écrasant STVV 4 buts à 0. "Notre prestation n'était pas assez bonne pour gêner une équipe du top, mais avec cette énergie, nous prendrons des points là où nous devons en prendre. Il faudra se battre, mais nous y arriverons, il y a trop de qualité pour descendre", conclut l'entraîneur louvaniste.