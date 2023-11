🎥 Vanzeir blessé, Benteke et Dejaegere éliminés, il reste un Belge pour faire le show dans les Playoffs de la MLS

Logan Ndenbe a ouvert la marque pour Kansas City face à Saint Louis. Et son but vaut le détour.

Cette saison, le football belge avait le regard tourné vers Dante Vanzeir, Christian Benteke et Brecht Dejaegere en MLS. Mais plus aucun de nos représentants ne dispute actuellement les traditionnels Playoffs du championnat (les New York Red Bulls sont encore en lice mais Vanzeir est toujours blessé au dos).

Pourtant, un joueur Belge a fait trembler les filets lors des matchs aller du premier tour. D'une frappe sèche, Logan Ndenbe a ouvert le score après 25 minutes pour Kansas City face à Saint-Louis, l'équipe de Joao Klauss.

De quoi mettre son équipe sur le chemin d'un succès 1-4. Le tout premier but de la saison d'Ndenbe, lui qui évolue en MLS depuis son départ de Guingamp en 2022. L'ancien international belge chez les U21 a été formé à Mouscron puis à Ostende avant de poursuivre sa carrière à l'étranger.