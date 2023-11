🎥 Après une longue traversée du désert, ce joueur du Standard renaît ! (vidéo)

Le Croate a ouvert le score pour le Standard, contre Harelbeke. Son premier but depuis le mois de... janvier.

Ce mercredi, le Standard affronte Harelbeke en 1/16es de finale de Croky Cup. L'occasion pour Carl Hoefkens de faire tourner son effectif et de titulariser, notamment, Laurent Henkinet, Noah Ohio et Stipe Perica.

Au quart d'heure, les Rouches ont ouvert le score via l'attaquant croate, qui a bien sûr planté sa première rose de la saison. Et un but de Stipe Perica, il faut dire que ça ne date pas d'hier.

La dernière réalisation de l'ancien de Mouscron était au mois de... janvier, contre Eupen. Perica avait inscrit un but et délivré une passe décisive pour la victoire 3-1 du Standard. Une sacrée traversée du désert pour un Perica qui avait encore délivré un assist, en avril contre Charleroi.