Les Francs Borains respirent, les U23 du Standard se sabordent

Enfin une victoire pour les Francs Borains, contre les U23 du Standard, qui retombent sur terre après le succès de la semaine dernière contre Deinze.

C'était le duel des mal classés de Challenger Pro League, entre les Francs Borains, avant-derniers et le SL 16, lanterne rouge. Une rencontre à ne pas perdre que les jeunes Liégeois ont pourtant perdue... à cause de deux autobuts d'Henry Lawrence et d'Ibe Hautekiet.

Noah Makembo-Ntemo a réduit l'écart en fin de rencontre, mais ça n'a pas empêché les Francs Borains de s'imposer pour la première fois en championnat depuis le 17 septembre. Une victoire synonyme de remontée au classement pour l'équipe d'Arnauld Mercier qui, avec 13 points, gagne cinq places pour s'installer au 10e rang. Le SL16 est toujours dernier avec six petits points au compteur.

Dans l'autre rencontre de la soirée, le Lierse et Beveren ont partagé l'enjeu (2-2) et restent roue dans roue au classement. Beveren est 11e avec 13 points, le Lierse est 12e avec 12 points.