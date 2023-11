Un point au Standard, et ensuite ? Comment Malines gère le licenciement de Defour

Pour son premier match après le départ de Steven Defour, le KV Malines a finalement marqué à nouveau et pris un point face au Standard. Une semaine mouvementée qui se termine donc sur une note positive.

Rob Schoofs est revenu sur la décision du KV Malines de se séparer de Defour. "Ce soir-là, j'ai été surpris par le licenciement de Steven. En tant que groupe de joueurs, nous avons discuté avec le président et nous n'avons certainement pas indiqué que nous voulions que Steven soit licencié."

Que se passait-il donc avec le noyau de Malines ? "Nous avons senti qu'il devait se passer quelque chose. Mais cela pouvait aussi concerner Steven. J'en ai d'ailleurs discuté avec lui. Le départ d'un entraîneur est toujours douloureux."

"On se sent toujours responsable, car cela signifie que l'on n'a pas été à la hauteur en tant que joueur. Et dans le cas de Steven, qui avait un grand cœur pour Malines, c'est vraiment dommage."

"Mais l'intérêt du club prévaut. On gagne et on perd ensemble", a continué le capitaine de Malines. "Nous devons nous projeter dans l'avenir. Nous devons nous regarder nous-mêmes, voir comment nous pouvons faire mieux. Et nous battre davantage en tant qu'équipe."