La dernière fois qu'Anderlecht gagnait à La Gantoise : une autre époque !

Anderlecht se déplace à La Gantoise pour le vrai topper de ce week-end en Pro League. Mais même s'ils sont en grande forme, les Mauves savent que gagner à la Ghelamco Arena ne sera pas facile : ils ne l'ont plus fait depuis... 8 ans !

Gagner à La Gantoise n'est pas une mince affaire. Cette saison, personne n'y est arrivé : les Buffalos ont battu Bruges (2-1), ont tenu Genk en échec (1-1) et ont dominé le Standard (3-1) à la Ghelamco Arena, et seront donc favoris, malgré le classement, au moment de recevoir le RSC Anderlecht ce dimanche.

Car si La Gantoise est toujours la bête noire du Standard (9 matchs sans victoire pour les Rouches désormais face aux Buffalos), elle ne réussit pas plus au RSC Anderlecht. Voilà 12 rencontres toutes compétitions confondues (en comptant donc la finale de la Coupe de Belgique) que les Mauves n'ont pas battu Gand : dimanche, cela fera... cinq ans quasi-jour pour jour, le 11 novembre 2018.

Sven Kums, héros... d'Anderlecht

Ironie du sort : lors de cette victoire du Sporting, les deux buts de la victoire (2-0) avaient été inscrits par... Sven Kums, que l'on s'attend à voir jouer ce dimanche. L'un des matchs les plus réussis du passage du Soulier d'Or 2015 à Anderlecht, qui inscrivait là 2 des 5 buts qu'il inscrirait au total sous le maillot mauve. Sur le terrain côté RSCA : Dimata, Dauda, Trebel, Makarenko, Najar, Lawrence, Sanneh... ou encore Francis Amuzu, le seul encore au club, au poste d'arrière gauche !

Il faut cependant remonter encore plus loin pour trouver trace d'une victoire du Sporting d'Anderlecht à la Ghelamco Arena : la dernière date du 22 décembre 2016, il y a presque sept ans ! Le RSCA de René Weiler avait été s'imposer 2-3 à La Gantoise, avec des buts de Lukasz Teodorczyk (deux fois) et Alexandru Chipciu. Une autre époque, qui va rappeler de bons souvenirs aux supporters anderlechtois. On retrouvait en effet sur le terrain Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Sofiane Hanni, Kara Mbodji, Andy Najar, Massimo Bruno ou encore Frank Boeckx...

Davy Roef se souvient peut-être aussi de cette victoire : il y a assisté depuis le banc... anderlechtois, lui qui était alors doublure de Boeckx. Il sera titulaire ce dimanche pour les Buffalos, peut-être comme Sven Kums, tous deux témoins des dernières victoires d'Anderlecht face à La Gantoise. Quant aux superstitieux, ils se rappelleront bien sûr que la dernière fois que le RSCA a gagné à la Ghelamco Arena, il a été sacré champion en fin de saison...