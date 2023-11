Frustration et colère !

À OHL, les choses ne se passent pas facilement. L'équipe de l'entraîneur Óscar García occupe actuellement la 14e place de la Jupiler Pro League. De plus, il y a de nombreux absents dans l'équipe. Le défenseur latéral gauche Florian Miguel s'est exprimé.

OH Louvain se trouve dans une situation délicate en raison d'une infirmerie bien remplie. "Les blessures ne sont évidemment pas faciles, mais les joueurs sur le terrain doivent simplement tout donner", a déclaré Miguel à Het Nieuwsblad. Cependant, cela n'aurait pas dû se répercuter sur le match contre le KRC Genk. "Nous sommes frustrés et en colère, car nous avons perdu le match sur des détails que nous avions préparés", a ajouté Miguel.

OH Louvain a manqué de tranchant en fin de match. "Égaliser à la fin et finalement perdre 3-1, c'est une erreur professionnelle. Nous devons vraiment faire mieux que cela", a déclaré Miguel.

En ce moment, OH Louvain n'a que le KVC Westerlo et le KV Kortrijk derrière lui, avec respectivement 1 et 3 points de retard.