Une recrue d'Anderlecht a encore perdu un peu de crédit à Gand

Sur la pelouse de la Ghelamco Arena, Luis Vazquez est plutôt mal monté au jeu. L'Argentin laisse circonspect.

Alors que le nom de Benito Raman recommence à s'inviter sur les feuilles de match du RSC Anderlecht, on se dit que Luis Vazquez (22 ans) serait bien inspiré de commencer à offrir un peu plus que ce qu'il laisse à voir depuis son arrivée. Ce dimanche à la désormais ex-Ghelamco Arena, Vazquez est rentré au jeu pour manquer deux occasions de manière presque comique.

Bien lancé sur un contre, excentré côté gauche, il a un peu manqué de lucidité d'abord, mais a l'excuse d'un angle fort compliqué pour lui. Mais sa grossière erreur technique sur un second ballon récupéré haut par Anderlecht est un peu plus difficile à pardonner. C'est tout le problème depuis son arrivée : Vazquez semble manquer de sacrées bases techniques.

On imagine que c'est un problème de confiance, car l'Argentin ne vient pas non plus des tréfonds du football sud-américain : il évoluait à Boca Juniors, et le RSC Anderlecht a déboursé 4,5 millions d'euros pour s'offrir ses services. Les plus optimistes se souviennent des débuts difficiles d'un certain Matias Suarez à l'époque, mais ce dernier montrait tout de même plus sur le plan technique.

Anderlecht sera patient

Une chose est sûre : le RSCA sera patient. Vazquez est toujours bien coté, et sera assez facilement revendu sans perte financière, ce que recherche principalement Jesper Fredberg sur le mercato actuellement. Son bon match à Eupen, couronné de deux buts, laisse entrevoir des possibilités. Benito Raman, lui, est plus méritant sur le plan sportif, mais Luis Vazquez restera le n°2 derrière Kasper Dolberg. Qui sait, il se révélera peut-être en Playoffs...