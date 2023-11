Un ancien du Standard et de l'Antwerp se paie un Diable : "On ne doit pas toujours dire du bien"

Pour sa première titularisation, Arthur Vermeeren semblait livrer une bonne prestation contre la Serbie. Mais ce n'est pas tellement l'avis de l'ancien Diable Rouge, joueur du Standard et de l'Antwerp, Eddy Snelders.

Domenico Tedesco avait concocté une composition expérimentale pour affronter la Serbie en amical. Olivier Deman était titulaire sur le côté gauche, Arthur Vermeeren recevait une vraie chance après sa montée dans un contexte difficile en Autriche.

Au milieu de terrain, le joueur de l'Antwerp avait semblé livrer une bonne prestation aux côtés d'Orel Mangala et Youri Tielemans. Ce n'est pourtant pas tellement l'avis de l'ancien joueur du Great Old, du Standard et des Diables, Eddy Snelders.

"Vermeeren avait moins le ballon par rapport à d'habitude. Je dirais que le match l'a un petit peu dépassé. Ce n'était pas mauvais, certainement pas. Mais ce n'était vraiment pas excellent non plus. Tedesco voudra toujours dire du bien de ses joueurs pour les mettre en confiance. Mais je ne suis pas d'accord avec cela" a sévèrement lancé l'ancien milieu de terrain pour Sporza.