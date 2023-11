Kevin De Bruyne se lance... dans le rap ?!

Kevin De Bruyne est un personnage un peu mystérieux, plutôt discret en dehors des terrains. On sait cependant qu'il apprécie le rap, et apparemment, il aurait décidé de se mettre à l'écriture pour une vraie star : Drake !

Si vous êtes un grand fan de rap américain, vous attendiez peut-être l'album de Drake avec impatience ce vendredi. For All The Dogs - Scary Hours Edition est sorti ce 17 novembre, et consiste en une version longue de son album sorti en octobre dernier ; parmi les titres bonus, on retrouve un morceau intitulé "Wick Man".

Jusque là, rien qui paraisse adapté à notre ligne éditoriale, me direz-vous. Mais les crédits de cette chanson interpellent : parmi les auteurs, on retrouve ainsi un certain... K. De Bruyne. Il ne s'agit pas d'un homonyme : KDB aurait bel et bien participé à l'écriture du morceau pour la superstar canadienne. Espérons désormais que la célèbre malédiction liée à Drake, qui est connu pour perdre presque tous les paris qu'il place dans le monde du sport, ne va pas affecter Kevin De Bruyne à son retour sur les terrains !