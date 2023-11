Après Yari Verschaeren, un autre retour attendu à Anderlecht

Majeed Ashimeru n'a vécu des derniers mois faciles. Mais il entrevoit le bout du tunnel.

Majeed Ashimeru n'a plus disputé un match de Pro League depuis la défaite d'Anderlecht à l'Union Saint-Gilloise. Depuis, les Mauves n'ont plus perdu le moindre match et ont attiré des joueurs comme Thomas Delaney ou Mats Rits, l'explosion de Théo Léoni achevant de durcir la concurrence pour le Ghanéen.

En octobre, Ashimeru a disputé deux matchs avec les U23 en D1B. Avant une nouvelle légère rechute, sans gravité cette fois. Le joueur de 26 ans a tout de même été appelé avec le Ghana.

Hier, il a disputé face à Madagascar ses premières minutes avec la sélection depuis le mois de mars. Rentré en même temps que Denis Odoi à la mi-temps, il a aidé son équipe à décrocher une victoire 1-0 contre les Malgaches de Loïc Lapoussin et Marco Ilaimaharitra (Adrien Trebel n'est quant à lui pas sorti du banc).