Après-midi frustrante pour Jérémy Doku et Manchester City

Manchester City recevait Liverpool ce samedi après-midi. Un choc en Premier League, qui a tenu ses promesses...et apporté un résultat frustrant aux coéquipiers de Jérémy Doku.

Manchester City - Liverpool est devenu au fil des années une rencontre phare de Premier League. Les deux clubs dominent le championnat depuis environ 10 ans.

L'enjeu était grand pour les deux équipes. City pouvait prendre une avance provisoire de 4 points sur Arsenal en tête du championnat. Liverpool pouvait dépasser son adversaire de la journée.

Jérémy Doku, titulaire avec les Mancuniens, se montre directement et tente de faire la différence. Alisson est proche de donner le ballon du 1-0 à Foden. Nunez se heurte ensuite à un bon Ederson. City ouvre le score à la 27e, via ce diable d'Erling Haaland. Le Norvégien profite d'une erreur d'Alisson.

Jérémy Doku très bon face à Liverpool

Liverpool tente d'égaliser, mais c'est Alisson qui empêche le 2-0 en fin de mi-temps. Doku se montre à nouveau actif en entame de seconde période. Rodri tente de marquer sur une passe du Belge mais son tir est dévié. Manchester City pense faire 2-0 sur corner, mais le but est annulé pour une faute sur Alisson.

Fin de match frustrante ensuite pour Manchester City. Trent Alexander-Arnold décoche une très belle frappe à ras de terre et égalise (80e). Malgré des occasions de part et d'autre, le score final est de 1-1. City est encore premier, mais laisse le champ libre à Arsenal. Liverpool recolle à un point des Citizens.

Doku a joué tout le match et peut être crédité d'une très bonne prestation. Il aurait sans doute été crédite d'un ou plusieurs assists si Haaland et Alvarez avaient été plus efficaces