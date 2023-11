Trois matchs en quatre jours, une erreur corrigée : le week-end complètement dingue de ce Diablotin à l'Ajax

Pour son troisième match professionnel en quatre jours, le jeune Belge a inscrit un but contre son camp... avant de corriger le tir en seconde période.

Mika Godts est au four et au moulin avec l'Ajax Amsterdam. Vendredi dernier, il disputait une heure de la victoire du Jong Ajax contre Oss. L'ancien de Genk avait d'ailleurs inscrit le seul et unique but de la rencontre.

Le lendemain, il est monté au jeu pour les 20 dernières minutes lors de la large et importante victoire de l'équipe A de l'Ajax, contre Vitesse Arnhem (5-0).

Et ce lundi, soit 48 heures à peine après ces deux matchs, Mika Godts était de retour sur le terrain, pour une soirée très spéciale. D'abord, l'ailier (18 ans) a ouvert le score pour... Helmond, sur la pelouse du Jong Ajax.

Un premier but contre son camp qui sera corrigé en deuxième période. Une première passe décisive sur l'égalisation, avant de remettre les siens aux commandes peu avant l'heure de jeu, sur un service de l'ancien de l'Antwerp Gaston Avila. Le Jong Ajax aggravera la marque avec deux nouveaux buts, dont un inscrit par l'autre jeune Diablotin Stanis Idumbo-Muzambo.

Trois matchs en quatre jours, deux buts, une passe décisive et un but contre son camp. Mika Godts a vécu un week-end mouvementé.