Les Diables tremblent : inquiétude autour de Jérémy Doku

Lors du match opposant Manchester City à Tottenham et se soldant par un score de 3-3, Jérémy Doku a connu une blessure qui l'a contraint à quitter le terrain dès la 52e minute, laissant sa place à Jack Grealish. Affichant une expression sombre, le joueur belge avait visiblement des soucis au moment de céder sa position.

Pep Guardiola, son entraîneur, l'a interrogé alors qu'il se tenait l'arrière de la cuisse droite, montrant des signes de préoccupation. Jusqu'alors relativement épargné par les blessures depuis son arrivée à Manchester City, il semblerait que la malchance ait finalement frappé l'ancien joueur d'Anderlecht.

Jérémy Doku appeared to have an apparent injury and was replaced by Jack Grealish.



He went straight down the tunnel after coming off the pitch. pic.twitter.com/HcXXWCI4Li