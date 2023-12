Le Standard joue-t-il déjà sa saison ce jeudi à Anderlecht ?

En championnat, les Rouches comptent cinq longueurs de retard sur le Cercle, 6e. Ce jeudi, le Standard tentera de poursuivre son parcours en Coupe de Belgique sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht.

Depuis plusieurs saisons, le Standard manque de régularité en championnat pour accrocher les Play-Offs 1 et mise sur la Coupe de Belgique pour retrouver une saison européenne.

Cependant, les Rouches sont rarement gâtés au tirage au sort. L'année dernière, ils avaient hérité du futur vainqueur de la compétition, l'Antwerp, dès les 1/8es de finale (4-0).

Cette fois, c'est le Sporting d'Anderlecht, deuxième du championnat, qui se dresse sur la route des Liégeois. Mais le Standard est dans l'obligation de se qualifier pour, peut-être, ne pas déjà galvauder sa saison.

En effet, dimanche, le Standard se rendra une nouvelle fois à Anderlecht, cette fois en championnat. Les Liégeois, qui se déplacent très mal chez les cadors, pourraient donc voir leur retard sur le top 6 augmenter en cas de nouvelle défaite en déplacement.

Ensuite, le mois de janvier sera très difficile pour Carl Hoefkens, qui pourrait perdre jusqu'à sept joueurs en raison de la CAN et de la Coupe d'Asie. Une période durant laquelle le Standard peinera à refaire son retard sur le groupe de tête. Pourtant, les Play-Offs 1 et l'Europe sont l'objectif des Rouches cette saison. Ce jeudi, au Lotto Park, le Standard joue donc peut-être déjà sa saison.