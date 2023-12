De l'évolution dans le dossier du départ éventuel de Will Still

L'entraîneur belge est courtisé par plusieurs écuries européennes, mais ne souhaite pas quitter le Stade de Reims en cours de saison.

Le Stade de Reims est la sensation de ce début de saison en Ligue 1. Les Champenois occupent la cinquième place du championnat et se battent pour les places européennes.

Une situation qui a conduit Will Still à recevoir des louanges aux quatre coins de l'Europe. Dans une énorme tourmente, l'Olympique Lyonnais a premièrement pensé à ses services, mais a finalement opté pour une solution interne.

Cette semaine, nous vous révélions qu'un autre club très surprenant avait placé Will Still en haut de sa liste : Sunderland. Mais une nouvelle fois, Will Still n'a pas voulu quitter le Stade de Reims en cours d'aventure.

Si Lyon a finalement opté pour Pierre Sage, Sunderland a choisi un entraîneur suédois, Kim Hellberg. Malgré les rumeurs, Will Still devrait donc bien terminer la saison en France... avant de jouer l'Europe pour la toute première fois ?