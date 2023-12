Westerlo remporte le match à six points et se donne de l'air dans le bas du classement

Le KVC Westerlo a réalisé une excellente performance dans la lutte contre la relégation. Face au KV Courtrai, qui méritait davantage, Westerlo a pourtant réussi à s'imposer sur un score de 1-2.

La pression était palpable avant le début du match pour le KV Courtrai et le KVC Westerlo. Les nerfs étaient tendus, pas seulement chez les joueurs, mais également au sein des directions, qui ont récemment pris congé de leurs entraîneurs.

Le fait que les deux équipes occupent les 15e et 16e places au classement était également perceptible sur le terrain. Un jeu particulièrement brouillon, peu d'occasions et il semblait donc qu'il n'y aurait pas de but. Après une demi-heure de jeu, Westerlo n'avait pas construit une occasion claire, mais a tout de même ouvert le score, de façon inattendue, par l'intermédiaire de Frigan pour porter le score à 0-1. Courtrai a également eu des opportunités pour égaliser. Cependant, une tentative d'Abdelhak Kadri a heurté le poteau.

En seconde période, Massimo Bruno a eu l'occasion de se montrer et a rapidement créé du danger. Pas de but, mais un avertissement pour le KVC Westerlo. Néanmoins, les Campinois semblaient endormis. Les Kerels ont continué à se créer des occasions et ont finalement été récompensés. Peu après l'heure de jeu, Isaac Davies a finalement réussi à tromper Sinan Bolat.

Malgré cela, les opportunités pour Courtrai ont persisté et nous avons assisté à un match palpitant. Tout comme en début de saison, les Kerels n'ont pas réussi à capitaliser totalement et le score est resté inchangé. Un match nul semblait se dessiner, mais pour la deuxième fois dans le match, Westerlo a marqué à nouveau, de manière inattendue cette fois-ci. Dans les derniers instants, Daci a inscrit un but, offrant ainsi une victoire cruciale au KVC Westerlo par 1-2.