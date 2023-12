Sous pression, Wouter Vrancken appelle au calme

Genk traverse une mauvaise passe. Battu en Conference League par la Fiorentina puis rejoint par La Gantoise en fin de match, le club limbourgeois a été éliminé en Coupe de Belgique par Ostende ce mercredi.

Les temps sont durs à Genk. Les Limbourgeois sont en grande difficulté en Conference League après leur défaite face à la Fiorentina. La situation est également compliquée en championnat, où Genk pointe à la 7e position.

Dans la foulée de l'élimination en Coupe de Belgique, le président de Genk Peter Croonen a expliqué encore accorder sa confiance au coach Wouter Vrancken. Voici sa réaction en conférence de presse ce vendredi, dans des propos relayés par Sporza.

"Je reste calme. Je suis évidemment très déçu, mais il ne faut pas paniquer. Il faut être avec beaucoup de conviction devant le groupe, afin qu'ils le resssentent et s'y rallient. Si vous paniquez, le groupe de joueurs le ressent et perd la foi. Nous avons beaucoup discuté et la réaction à l'entraînement a été très bonne. On peut toujours parler beaucoup, mais si on ne gagne pas, c'est toujours mauvais de toute façon. L'énergie que nous mettons à l'entraînement aujourd'hui, nous devons la mettre au match contre Eupen ce dimanche."