🎥 Le beau but des Anderlechtois qui offre la victoire face au Club

Les Futures ont refait le plein de confiance après la défaite face à Beveren.

Les RSCA Futures l'ont emporté hier sur la pelouse du Club NXT grâce à l'unique but de la partie inscrit par Robbie Ure.

L'Ecossais avait bien suivi pour planter ce but important, mais c'est surtout la construction du but qui vaut le coup d'oeil. Une action bien ficelée où l'on retrouve Angulo et Tajaouart, avant que la frappe de Degreef ne soit repoussée par Shinton.