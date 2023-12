Malgré son calendrier infernal, le Standard reste dans la course aux Play-Offs 1

Depuis le début du mois d'octobre, le Standard a affronté le Club de Bruges à deux reprises, Anderlecht à trois reprises, le Racing Genk, La Gantoise, l'Antwerp et Malines. L'heure est au bilan.

Dès la divulgation du calendrier au milieu de l’été, le Standard savait que sa fin d’année civile serait particulièrement difficile. Les Rouches ont affronté presque tous les cadors du championnat et ont mordu la poussière à plusieurs reprises.

Mais les Liégeois ont aussi su s’illustrer, notamment à domicile. Des victoires contre Bruges, Anderlecht et le Racing Genk et un partage regrettable contre le KV Malines qui fait tache sur la feuille de route des troupes de Carl Hoefkens.

Car le bilan, du moins à domicile, n’est pas si mauvais. Et loin de là. Le Standard n’a plus perdu à l’intérieur de ses bases depuis le 19/08 et le revers contre le Cercle de Bruges lors de la quatrième journée. Le Standard est toujours dans la course aux Play-Offs 1 C’est le grand enseignement de cette période infernale pour les Liégeois : ils sont toujours dans la course aux Play-Offs 1.

Après le deuxième Clasico à Anderlecht, le Standard sort d’un timide 11/24 combiné à une élimination dès les 1/8es de finale de la Croky Cup. Mais les concurrents au top 6 ont aussi perdu des points, à commencer par un Cercle qui recule de semaine en semaine.

Finalement, le Standard ne pointe toujours qu’à six longueurs du Club de Bruges et sa sixième place. Les Rouches vont désormais affronter des adversaires plus jouables, mais seront décimés par la Coupe d’Afrique et la Coupe d’Asie au mois de janvier.

Chaque point sera important, les joueurs de Carl Hoefkens n’ont absolument plus le droit de galvauder contre des équipes de bas de tableau, surtout à Sclessin. Mais pour les Play-Offs 1, le Standard est encore dans la course !