Marlon Fossey s'explique concernant la faute de main et le penalty concédé contre Anderlecht

Les Rouches menaient encore au score, à moins de vingt minutes du terme. Mais une faute de main de Marlon Fossey dans le rectangle a permis à Anderlecht de revenir dans le match. L'Américain s'explique.

Il était l'un des meilleurs Rouches sur la pelouse du Lotto Park, dimanche soir, mais il a concédé le penalty de l'égalisation à l'aube du dernier quart d'heure. Marlon Fossey jouit de regrets après le partage du Standard à Anderlecht.

"Nous menions au score, c'est toujours dommage de ne pas gagner. Mais prendre un point à Anderlecht n'est pas une mauvaise nouvelle, d'autant que les choses ne se déroulent pas bien pour nous à l'extérieur, cette saison" a commenté le latéral droit après la rencontre.

Marlon Fossey est également revenu sur ce penalty qu'il a concédé. Une faute de main qu'il aurait peut-être pu éviter, en adaptant un réflexe utilisé par tous les défenseurs. "Le penalty est malheureux, c'est un réflexe. Je dois apprendre à garder davantage mes mains derrière mon dos" a reconnu l'Américain.

© photonews

On savait qu'on pourrait revenir dans le match" dixit Bope Bokadi

Un sentiment partagé par Bope Bokadi. "On méritait de gagner le match, on a eu les occasions. Il y a un petit peu de déception après cette rencontre. On ne voulait pas perdre ce match après la défaite de jeudi. Tout le monde était présent, on a bien fait circuler le ballon."

Chose notable pour les Liégeois : ils ne se sont pas effondrés après l'ouverture du score d'Anders Dreyer. "On était bien dans le match, on savait qu'on pourrait revenir. On se sentait bien, on sentait qu'on pouvait faire la différence en deuxième mi-temps. On gagnait les duels, les deuxièmes ballons. C'était la grosse différence par rapport à nos derniers déplacements."

"Notre objectif reste le top 6, il reste plein de matchs. On a un très bon groupe. En continuant sur la lancée de ce soir, on peut revenir dans le coup" a conclu Bope Bokadi après la rencontre.