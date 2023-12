📷 Un moment magnifique : la grande classe de Jérémy Doku à Manchester City, sur le terrain comme en dehors

Chaque année, les joueurs de Manchester City vont donner un coup de main au Royal Manchester Children's Centre, qui accueille les enfants défavorisés de la ville de Manchester City.

Les champions d'Europe y sont allés emballer les cadeaux de Noël, participer à la vie du centre avant de se prêter à la traditionnelle séance photos. Une première pour Jérémy Doku, qui semble avoir apprécié le moment.

Dans cette campagne que les Cityzens organisent à chaque mois de décembre, plus de 230 000 euros ont déjà été récoltés pour venir en aide aux familles dans le besoin.

Jeremy Doku was among the City players that visited patients at the Royal Manchester Children’s Hospital for donations. pic.twitter.com/vu75cSgXHO