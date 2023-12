🎥 Quand Carl Hoefkens conseillait ses joueurs sur Kasper Schmeichel : "Il n'arrive pas à se coucher jusqu'à ses poteaux !"

La semaine derni√®re, nous avons eu droit √† deux Clasico entre Anderlecht et le Standard. Carl Hoefkens avait visiblement identifi√© une faiblesse du c√īt√© d'Anderlecht...

Depuis quelques semaines, un sujet est de plus en plus bouillant à Anderlecht : la position de Kasper Schmeichel. Titulaire indiscutable, le très expérimenté gardien danois a cependant 37 ans et semble loin de ses meilleures années.

Si Maxime Dupé n'a pas été rassurant - notamment au niveau de son jeu au pied - lors du Clasico en Coupe, de nombreux observateurs demandent à ce qu'il reprenne sa place entre les cages du RSCA. Carl Hoefkens, lors du Clasico de dimanche dernier, avait lui aussi vu que Schmeichel semble faillible...

"Si nous arrivons en bonne position devant le rectangle, prenez votre chance, frappez au but. Ce gardien n'arrive pas à se coucher jusqu'à ses poteaux. Placez la balle dans un coin. Ce sera but, c'est garanti", expliquait Hoefkens à ses joueurs dans les vestiaires.