Le coefficient UEFA au beau fixe : le Portugal en ligne de mire

La semaine européenne de football a pris fin, marquant la clôture des phases de groupes. Il est temps de revenir sur la semaine écoulée et d'évaluer la performance de notre pays au classement UEFA. Un récapitulatif après la sixième journée.

La semaine du football belge a débuté avec le Royal Antwerp FC, qui a réalisé un exploit mercredi en s'imposant 3-2 face au FC Barcelone. Un gain qui rapporte 0,400 point supplémentaire à notre pays. Ensuite, l'Union affrontait Liverpool, répétant l'exploit de l'Antwerp avec une victoire, offrant ainsi 0,400 point supplémentaire. Toutefois, une deuxième place n'était pas au rendez-vous en raison de la victoire de Toulouse contre le LASK. Ils ont terminé troisièmes dans leur groupe. Cependant, l'Union pourra glaner des points en 2024 en Conference League. KRC Genk a également joué contre Cukaricki, remportant le match et ajoutant 0,400 point, mais cela ne suffit pas pour passer au tour suivant. Ils restent à la troisième place et sont éliminés d'Europe.

Un leader, un non-leader KAA Gent et le Club Bruges sont déjà assurés de participer aux compétitions européennes au printemps. Ils n'ont toutefois pas encore confirmé leur première place. Le Club Bruges a pu assurer cela en obtenant un bon résultat à domicile contre Bodo/Glimt, récoltant ainsi 0,600 point supplémentaire pour notre pays grâce à la première place de groupe.

Quant à Gand, ils devaient obtenir un bon résultat contre Maccabi Tel Aviv. Cependant, ils ont échoué avec une défaite 3-1, sans point supplémentaire ni première place.

Du côté de nos concurrents, l'attention était principalement portée sur les équipes portugaises et turques. Braga et Benfica semblaient être éliminés des compétitions européennes, mais ils ont décroché une troisième place en Ligue des champions et se qualifient ainsi pour l'Europa League. Porto a battu le Shakhtar Donetsk et a terminé deuxième dans le groupe H de la Ligue des champions. Sporting CP est quant à lui assuré de poursuivre en Europa League et a également remporté son match face à Sturm Graz jeudi.

Galatasaray de Dries Mertens n'a pas pu gagner contre le FC Copenhague et a finalement terminé troisième dans le groupe A de la Ligue des champions. Ils pourraient donc gagner de nombreux points en Europa League en 2024. Besiktas est complètement éliminé d'Europe, tandis que Fenerbahçe a remporté son match et s'est qualifié pour le prochain tour de la Conference League.

Classement UEFA au 14/12/2023

07. Portugal - 53 149 (7 833) - 4/6

08. BELGIQUE - 46 000 (11 600) - 3/5

09. Turquie - 37 100 (10 500) - 2/4

10. Ecosse - 35 850 (6 200) - 1/5