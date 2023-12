La saison compliquée se poursuit pour le Racing, qui a du mal en championnat et a été sorti de la Coupe de Belgique.

Malgré la victoire (2-0), l'aventure européenne est terminée pour le Racing Genk, qui voit Ferencvaros se qualifier pour un point de plus.

"À 11 contre 11, c'était très bien, nous avons joué vers l'avant et nous nous sommes créé des occasions. Quand on se retrouve à 10, la question se pose de savoir si on peut continuer à apporter la même chose en perte de balle et en possession. Nous avons même réussi à mettre la pression sur leur défense à 10. C'est une victoire méritée", analysait Wouter Vrancken après la rencontre.

"Je pense que nous étions dans le groupe le plus relevé de la Conference League. Pour le reste, nous avons joué de bons matches. Contre la Fiorentina chez nous, nous aurions pu gagner et là-bas, nous n'avons pas été assez efficaces en première mi-temps", poursuit le Limbourgeois.

"Nous nous sommes tirés une balle dans le pied lors de la phase préliminaire avec les cartons rouges et le manque d'efficacité. Nous avions fait un bon match là aussi, mais nous avons manqué d'efficacité dans les moments où il le fallait. Et nous l'avons payé", termine le coach, qui pourra désormais se concentrer à 100% sur la JPL.