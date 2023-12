Dieumerci Mbokani est passé tout proche d'un retour à Bruxelles cet été

A 38 ans, Dieumerci Mbokani évolue en Arménie. Pourtant, son mercato estival aurait pu se dérouler de manière très différente.

Auteur de 14 buts et 8 assists en 23 matchs de D1B, Dieumerci Mbokani a montré la saison passée qu'il n'avait (presque) rien perdu de son talent avec Waasland Beveren. Pourtant, le Congolais est parti au FC Noah Yerevan, en Arménie : " Quand je sors, j’ai un chauffeur avec une Mercedes qui m'attend, je l’ai négocié contractuellement. Je gagne plus qu’en Belgique. Cela contraste avec les bas salaires de mon coéquipier arménien".

Dans cette interview accordée à La Dernière Heure, il révèle avoir failli revenir en D1A cet été. "Si Thierry Dailly était encore président, je serais au RWDM. Malheureusement, Dailly a été congédié et je n’ai rien entendu de la part des autres membres de la direction. Rien non plus de la part des autres clubs".

Pour lui, faire une saison de plus en D1B n'a jamais été une option : "L’entraîneur de Waasland m’a appelé régulièrement, mais désolé, la proposition n’était pas intéressante. Julien Gorius m'a également appelé pour Dender mais ce n’était pas conforme à mes ambitions". Le voici donc catapulté en Arménie, où il en est à 2 buts et 3 assists en 10 matchs.