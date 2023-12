"Si l'Union n'est pas championne cette année, elle ne le sera plus jamais"

L'Union Saint-Gilloise est l'actuel leader incontestable de Pro League. Les Bruxellois enchaînent les bons résultats et prennent une avance considérable sur leurs concurrents.

8 points d'avance sur Anderlecht, 12 sur La Gantoise. Bien que nous ne soyons qu'à la moitié de la phase classique et que les Play-offs redistribueront les cartes en mars prochain, l'Union semble tenir une véritable chance de creuser encore l'écart...et de croire plus que jamais à un titre qui lui a tragiquement échappé depuis son retour dans l'élite.

"S’il n’y avait pas les playoffs, ça ferait deux saisons qu’ils seraient champions", explique Marc Wilmots sur le plateau de La Tribune."Je ne sais pas ce qu’il va se passer cette année parce que les points vont être de nouveau divisés en deux. C’est une période pendant laquelle il faut être bien. Si tu perds deux joueurs à ce moment-là…"

Enfin la saison du titre pour l'Union Saint-Gilloise ?

Philippe Albert est lui aussi impressionné, et souhaite à l'Union d'aller cette fois-ci au bout de son rêve. "Il faut prendre en plus en considération tous les joueurs qui sont partis, le fait qu’ils aient eu trois entraîneurs en trois ans, combien de clubs auraient résisté à cette tornade ? S’ils ne sont pas champions cette année, ils ne le seront plus jamais. Ils auraient déjà dû l’être lors des deux dernières saisons(...)

"J’espère pour eux que cette fois ils vont le faire, parce qu’au niveau de la régularité c’est la meilleure équipe depuis deux ans et demi. Ils méritent un trophée."