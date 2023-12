🎥 Scénario complètement dingue et exploit monumental: un club de D4 s'offre l'Ajax en Coupe des Pays-Bas

L'USV Hercules a vécu la plus grande soirée de son histoire, jeudi en Coupe. Ce club de Derde Divisie (le quatrième niveau du foot néerlandais) a fait tomber l'Ajax au terme d'un match complètement fou.

La saison pourrie de l'Ajax se poursuit. Déjà à la traîne en championnat et reversé en Conference League après une délicate phase de poules en Europa League, le club le plus titré des Pays-Bas a pris la porte en Coupe.

Sur la pelouse de l'USV Hercules, les Ajacides pensaient pourtant avoir fait le plus dur en revenant au score. Mené 2-0 à dix minutes du coup de sifflet final, l'Ajax a planté deux buts coup sur coup pour égaliser. Mais dans le temps additionnel, Mats Grotenberg a fait exploser le stade en plantant le but qui envoie Hercules en huitième de finale et qui élimine le club d'Amsterdam.