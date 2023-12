Un retour de Michy Batshuayi en Jupiler Pro League ? La réponse semble connue

Il y a quelques semaines, un intérêt du Club de Bruges et de l'Antwerp était évoqué concernant Michy Bathsuayi. Mais depuis, les deux équipes n'ont plus aucune raison de transférer le Diable Rouge.

Presque uniquement utilisé en Coupe d'Europe à Fenerbahçe (il ne cumule que 205 minutes en championnat, mais 8 titularisations et 2 montées au jeu en Conference League - les Turcs étant passés par les tours préliminaires -), Michy Batshuayi souhaitait quitter la Turquie cet hiver.

Il y a quelques semaines, était évoquée la possibilité de voir le Diable Rouge connaitre un même parcours que Thorgan Hazard, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et d'autres, en faisant son retour en Jupiler Pro League.

Plusieurs médias mentionnaient notamment un intérêt du Club de Bruges et de l'Antwerp pour le buteur de 30 ans. Mais depuis, la donne a bien changé.

En Venise du Nord, Igor Thiago empile les buts d'une façon déconcertante, et les Blauw & Zwart n'ont plus aucune raison de trouver un substitut supplémentaire au Brésilien, puisque Ferran Jutgla est encore dans les parages.

Au Great Old, le travail de Vincent Janssen dans la construction du jeu est importante pour Mark Van Bommel, qui ne veut pas se séparer du Néerlandais. De plus, Batshuayi est cher pour un club de Jupiler Pro League, représente un investissement important et... un petit peu incertain.

Il y a donc de faibles chances de voir l'ancien avant-centre du Standard revenir dans notre compétition très prochainement. Batshuayi pourrait s'offrir une autre porte de sortie, ou tenter de gagner sa place à Fenerbahçe.