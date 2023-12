Le pétage de plombs d'un ancien du Standard, qui insulte copieusement son sélectionneur !

L'ancien du Standard Ibrahima Cissé est dans de beaux draps. Non-repris pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, il s'en est pris violemment à son entraîneur via les réseaux sociaux.

Ibrahima Cissé (29 ans) est un nom bien connu des supporters du Standard. Formé en bord de Meuse, le natif de Conakry (Guinée) a disputé 69 rencontres pour les Rouches lors de ses deux passages, entre lesquels il a également joué pour le KV Malines.

Transféré à Fulham en 2017, Cissé était revenu en Belgique en 2020, signant au RFC Seraing, qu'il ne pourra pas empêcher de faire la culbute en Challenger Pro League. Depuis, le milieu de terrain guinéen évolue en D1 russe, au FK Oural Ekatérinbourg. Et visiblement, ça ne convainc pas son sélectionneur, Kaba Diawara.

Cissé insulte son coach

En effet, Ibrahima Cissé ne fait pas partie des joueurs repris pour disputer la CAN avec le Syli National. Et ça ne lui plaît pas (du tout). Via Snapchat, il s'est exprimé avec violence : "Qu'est-ce que je [te] disais à propos de ce coach de merde. Faut insulter sa mère à ce coach, c'est même pas un coach", lit-on d'abord, avant que le joueur s'en prenne à la Guinée.

🤨 La Story Snapchat de Ibrahima Cissé suite à la liste de Kaba Diawara pour la CAN.



Visiblement le joueur est déçu de sa non sélection pour la Coupe d'Afrique. pic.twitter.com/o3u9dDLUoO — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗚𝘂𝗶𝗻𝗲́𝗲𝗻𝘀 🇬🇳🐘 (@Joueurs_GN) December 23, 2023

"Ce pays fonctionne à l'envers, du jamais vu. Zéro cohérence", continue Cissé. "Je suis pas d'humeur, les gens qui viennent défendre ce coach je vais insulter [leur] mère et les bloquer". Des propos qui ont immédiatement créé un tollé, et qui ont été supprimés (trop tard pour les réseaux sociaux, qui n'oublient rien).

Depuis, Ibrahima Cissé a fait son mea culpa, assurant que ces propos avaient été écrits "par son ami". "Mais j'assume et je demande pardon à Kaba Diawara, avec qui j'ai une bonne relation, et pardon au peuple de Guinée", déclare le joueur aux 19 caps pour le Syli National. Cela suffira-t-il ?