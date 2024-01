Inquiétude au Standard : le bilan financier est loin des attentes de 777 Partners

Le Standard présente un bilan financier catastrophique sur l'année 2023. La première année calendaire complète de 777 Partners est loin de correspondre aux attentes.

C'est La Dernière Heure qui le révèle, relayant le bilan comptable rendu public par la banque nationale : la situation du Standard est très préoccupante. Le club liégeois présente en effet des pertes à hauteur de plus de 20 millions d'euros (20.318.547 € précisément). Un montant comparable et même supérieur à celui de l'année précédente (20.219.653 €).

L'année 2023 a été catastrophique pour le Standard sur le plan sportif, et donc sur le plan financier. Aucun transfert n'a rapporté d'argent, et le club ne s'est qualifié ni pour les Playoffs la saison passée, ni pour l'Europe cette saison. Pire : les dettes, révèle La DH, sont passées de 23 à 34 millions. La masse salariale du club a également... augmenté de 2 millions, de 29 à 31.

Au vu de la situation sportive actuelle du Standard, l'année 2024 promet d'être très difficile. Les Playoffs 1, qui étaient la base sur laquelle se projetait 777 Partners pour le futur financier du club, seront difficiles à aller chercher... et l'Europe encore plus. Sans renforts cet hiver, et donc sans dépenses supplémentaires, ce sera même mission impossible...