Lavia, Karetsas, Butera, Bounida : Anderlecht continuera-t-il à perdre ses plus grandes pépites ?

Anderlecht compte plusieurs jeunes du cru dans son onze de base. Mais d'autres jeunes talents ont aussi estimé que l'herbe était plus verte ailleurs ces dernières années.

Moins médiatisé que le départ de Jean Kindermans, le licenciement de Kevin Vermeulen est un autre signal fort à Anderlecht. Le second était en effet le bras droit du premier. Neerpede s'apprête à tourner une riche page de son histoire.

Pour Radio Radzinski, Vermeulen est revenu sur son aventure chez les Mauves et en particulier sur l'une de ses plus grandes frustrations : "C'est tellement dur lorsque vous travaillez dur avec un jeune pendant des années et de le voir partir ailleurs au moment de signer un contrat".

Neerpede victime de son succès

L'un de ses principaux regrets n'est autre que Roméo Lavia : "Nous devons réaliser que nous ne sommes qu'Anderlecht. A l'échelon européen, il y a des écuries bien plus importantes. Lavia était un talent de cette trempe. Dommage pour nous que le Brexit soit arrivé un an trop tard, sinon son départ en Angleterre n'aurait pas été possible".

D'autres cas ont également émaillé les dernières années : "Konstantinos Karetsas a choisi une aventure belge différente. Quant à Ethan Butera, c'est un garçon qui a joué sous les projecteurs des U23 en D1B et qui avait un contrat d’un an. Il a été grièvement blessé. C’est un cas typique où Anderlecht a dû choisir : soit nous le vendons, soit nous faisons son contrat".