Etape décisive dans le "penaltygate" à Anderlecht - Genk

Anderlecht - Genk a été le théâtre d'une scène très spéciale. Sur un penalty tiré par Genk, l'arbitre de la rencontre Nathan Verboomen et le chargé au VAR Jan Boterberg ont pris une décision depuis très controversée...

Le corps arbitral a en effet décidé d'accorder un coup franc indirect à Anderlecht. Et cela, alors que les images semblent indiquer que c'est bien un joueur d'Anderlecht qui a franchi la ligne du grand rectangle trop tôt. Ainsi, il s'agirait d'une erreur dans l'application des règles...

Une situation à peine pensable, surtout que Genk a finalement perdu le match sur le score de 2-1. Les Limbourgeois sont allés jusqu'à porter plainte et demander à rejouer le match.

Anderlecht - Genk : un avis donné ce vendredi

Comme l'explique le Nieuwsblad, l'affaire sera entendue ce vendredi, midi, par le Professional Referee Department. L'instance donnera son avis sur le sujet.

La décision finale revient au Conseil disciplinaire, qui devra juger sur deux questions : "Les arbitres et le VAR ont-ils commis une erreur et enfreint les règles ?" et "Cette éventuelle erreur a-t-elle influencé le déroulement du match ?". Si la réponse aux deux questions est "oui", le match pourrait être rejoué.