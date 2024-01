Vincent Mannaert veut quitter le Club de Bruges en beauté et ne rêve que d'une chose

Vincent Mannaert a annoncé son départ du Club de Bruges il y a quelques semaines. Après 11 ans, il quittera son poste de CEO.

Vincent Mannaert quittera le Club de Bruges au terme de la saison. L'homme de 49 ans est encore complètement concentré sur sa mission à Bruges. De quoi sera fait son avenir ? Il s'est exprimé à ce sujet dans les colonnes du journal néerlandais De Tijd.

"Je veux finir dans un endroit où je me sens bien et où je peux faire la différence", commence-t-il. "Ce sera très probablement encore dans le football, car c'est là que j'ai travaillé la plus grande partie de ma carrière professionnelle. Qui sait, peut-être qu'une carrière à l'étranger m'attend ou que je finirai dans un emploi lié au sport au sens large."

Mannaert a remis le Club de Bruges au sommet du football belge et a remporté de nombreux trophées à l'échelle nationale. Mais pas encore au niveau européen. Son souhait le plus cher ? Remporter la Conference League avec Bruges au terme de la saison. "Je veux terminer mon séjour au Club de Bruges le mieux possible. J'espère remporter un trophée, de préférence en Conference League, car nous n'avons pas encore réussi à gagner un trophée européen."