Renaud Emond fait ses adieux : "J'aurais souhaité une fin plus heureuse"

Renaud Emond n'est plus un joueur du Standard. Deux ans après son retour du FC Nantes, l'attaquant a rejoint Eupen ; il a publié un message d'adieu sur les réseaux sociaux.

Renaud Emond (32 ans) a officiellement quitté le Standard ce jeudi, rejoignant l'AS Eupen quelques heures après avoir été libéré par le club liégeois. Il laisse un bilan de 49 buts en 170 matchs, en deux passages au Standard de Liège. Malheureusement pour l'ancien de Virton, son second passage n'a pas été aussi couronné de succès que le premier.

"Au revoir mon Standard", déclare Emond sur les réseaux sociaux. "Ma famille rouge, après presque 7 années il est temps pour moi de vous quitter. Malheureusement, mon retour au club ne s'est pas passé comme on l'aurait tous souhaité pour diverses raisons, j'aurais souhaité une fin plus heureuse. Ma situation personnelle, celle du club ainsi que leur vision pour le futur font que je ne peux pas rester parmi vous".

Cette saison, Renaud Emond n'avait disputé que 4 matchs, dont un en Croky Cup (il avait alors marqué un but face à Harelbeke). "Je vous serai toujours reconnaissant et vous remercie pour votre soutien (...) Un peu de Sclessin restera toujours en moi et vous savez que j'aurais donné ma vie pour ce club", conclut le Gaumais. "Mon coeur battra à tout jamais pour le Standard".