Un grand absent de plus que prévu : voici le groupe d'Anderlecht pour le stage hivernal !

Mauvaise nouvelle pour le RSC Anderlecht au moment de partir en Tunisie. En plus de Francis Amuzu et Killian Sardella, un autre joueur est absent.

Brian Riemer a repris un groupe de 26 joueurs pour le stage du RSC Anderlecht à Tabarka, qui débute ce vendredi et se terminera le 14 janvier. De nombreux jeunes du RSCA Futures accompagneront le groupe A, afin de pallier plusieurs absences parmi les cadres.

En effet, Francis Amuzu et Killian Sardella, comme prévus, sont absents pour cause de blessure... mais une mauvaise surprise s'est ajoutée à cette liste. Thomas Delaney n'est lui non plus pas du voyage et restera à Bruxelles pour travailler à sa revalidation.

Anderlecht sans Raman, avec Lonwijk

À ces absences pour raisons médicales, s'ajoute l'absence de Benito Raman qui doit se trouver un nouveau club dès ce mercato hivernal. Surprise cependant : Justin Lonwijk est bel et bien présent. Il profite des absences de Majeed Ashimeru, Amadou Diawara (CAN) et, donc, Thomas Delaney. Alexis Flips fait également le voyage.

Côté jeunes, Riemer a décidé de faire appel à Lucas Lissens, Amando Lapage, Mohamed Bouchouari, Luca Monticelli, Tristan Degreef, Robbie Ure et Nilson Angulo. Problème : le RSCA Futures joue le 13 janvier au Beerschot. Soit les U23 seront (très) déforcés, soit le coach renverra une partie des jeunes à Neerpede un peu avant la fin du stage...

Le groupe du RSCA pour le stage à Tabarka :

Schmeichel - Dupé - Coosemans / Patris - Augustinsson - N'diaye - Vertonghen - Debast - Lissens - Lapage - Bouchouari / Leoni - Lonwijk - Stroeykens - Verschaeren - Degreef - Hazard - Monticelli - Flips - Rits - Arnstad / Dolberg - Vazquez - Angulo - Ure - Dreyer