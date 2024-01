Trop cher ? Le Standard garde un oeil sur un joueur brésilien

Il devrait y avoir du renfort au Standard cet hiver, mais pas à n'importe quel prix. Un attaquant brésilien était suivi, mais son club est trop gourmand.

Le Standard pourrait perdre Noah Ohio cet hiver ; l'attaquant néerlandais semble se diriger vers un prêt aux Pays-Bas. Il devrait donc y avoir du mouvement dans l'autre sens sur le front de l'attaque également, d'autant que Moussa Djenepo n'amène pas autant qu'espéré. C'est dans cette optique que le club liégeois garderait un oeil sur Welton (26 ans), ailier polyvalent du Levski Sofia.

Déjà brièvement cité au Standard l'été dernier, Welton avait alors été présenté comme trop cher pour 777 Partners... et les choses ne devraient pas avoir changé. Metodi Shumanov, journaliste bulgare ayant notamment collaboré avec The Guardian et Sky Sports, révèle ainsi que le Standard, Botafogo, le Gambo Ozaka mais aussi... le Lierse auraient pris leurs renseignements... mais que le Levski Sofia demanderait 4 millions pour sa star.

Arrivé en 2022 de Botafogo, Welton est estimé à 2,2 millions par Transfermarkt. Cette saison, il compte 6 buts et 4 assists en 23 matchs pour le Levski. Il évolue majoritairement sur l'aile gauche mais sait aussi se débrouiller en pointe. À ce tarif, cependant, les chances de le voir débarquer en bord de Meuse sont quasi-inexistantes. Dommage pour le Standard : Igor Thiago prouve cette saison que l'adaptation depuis la Bulgarie se passe plutôt bien.