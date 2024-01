🎥 But d'un "gamin" de 16 ans pour le Standard, mais défaite des U23

Le SL 16 affrontait Beveren ce samedi. Les jeunes Rouches ont été battus, mais un tout jeune défenseur latéral a inscrit son second but.

Le jeune Oscar Olivier (16 ans) a encore brillé ce samedi face à Beveren. Le back droit du SL 16, qui commence à emmagasiner du temps de jeu et décrochait là sa seconde titularisation, a inscrit son second but chez les professionnels. Il réduisait l'écart à la 46e, alors que les jeunes Rouches étaient menés 0-2 à la mi-temps.

Le SL 16 s'inclinera finalement 1-4 face à Beveren, qui continue à enchaîner avec une cinquième victoire d'affilée en Challenger Pro League. Le club waeslandien est actuellement 4e de CPL, à égalité de points avec Deinze qui se déplace chez le Jong Genk ce dimanche.

Bientôt une option pour Leko au Standard ?

Oscar Olivier, pur produit de l'académie du Standard, est également international belge U17. Il avait déjà marqué le but de la victoire face au Beerschot, le 5 décembre dernier. Le jeune arrière droit recommence donc 2024 sur le même rythme, et ce au meilleur des moments puisqu'il y a désormais un nouveau coach à convaincre à la tête de l'équipe A...